В Техрегламент могут внести поправки

В связи с этим, сообщил президент Ассоциации «Промжелдортранс» Александр Кукушкин , в настоящее время разработаны и проходят согласования изменения в данный Технический регламент с целью вывода из-под его действия тягового подвижного состава, эксплуатируемого на железнодорожных путях необщего пользования.

Главная задача, по его словам, разработать процедуру продления срока службы локомотивов на национальном уровне. С этой целью Ассоциация провела несколько совещаний с представителями государственной власти. А в Программу разработки национальных стандартов на 2018 год включена разработка национального стандарта РФ «Тяговый железнодорожный подвижной состав необщего пользования. Требования к продлению срока службы».

По словам главы «Промжелдортранса», если не принять этот документ, то в 2021 — 2026 годах предприятиям промышленного железнодорожного транспорта придется списать 5000 маневровых локомотивов из-за истечения срока службы. Это создаст большие сложности с погрузкой-выгрузкой на путях необщего пользования.