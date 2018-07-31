Ещё
В Техрегламент могут внести поправки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

В Техрегламент могут внести поправки 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В связи с этим, сообщил президент Ассоциации «Промжелдортранс» Александр Кукушкин, в настоящее время разработаны и проходят согласования изменения в данный Технический регламент с целью вывода из-под его действия тягового подвижного состава, эксплуатируемого на железнодорожных путях необщего пользования.
Главная задача, по его словам, разработать процедуру продления срока службы локомотивов на национальном уровне. С этой целью Ассоциация провела несколько совещаний с представителями государственной власти. А в Программу разработки национальных стандартов на 2018 год включена разработка национального стандарта РФ «Тяговый железнодорожный подвижной состав необщего пользования. Требования к продлению срока службы».
По словам главы «Промжелдортранса», если не принять этот документ, то в 2021 — 2026 годах предприятиям промышленного железнодорожного транспорта придется списать 5000 маневровых локомотивов из-за истечения срока службы. Это создаст большие сложности с погрузкой-выгрузкой на путях необщего пользования.
РЖД-Партнер: последние новости
«РЖД Логистика» организовала ускоренную доставку груза из Пекина в Москву в грузобагажном вагоне пассажирского поезда РЖД ожидают увеличения перевозки рыбы Для РЖД рефвагоны выгоднее рефконтейнеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав117
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике16
В Подмосковье рухнул пешеходный мост115
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете34
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение