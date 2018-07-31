Власти Забайкалья изучат причины крупнейшего за 100 лет наводнения в регионе

Шилка и В Забайкалье больше месяца почти ежедневно шли дожди, это привело к дождевым паводкам, с 8 июля в зону подтопления попали 62 населенных пунктов, включая города Чита Нерчинск . Вода подтопила более 800 жилых домов. Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой: повреждены и разрушены 43 автомобильных моста, 135 км автодорог. Общий ущерб от разгула стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.

"Очень важная задача — максимально быстро, качественно и компетентно провести анализ всего случившегося.

Почему вода до сих пор стоит в одном населенном пункте в трех домах? Почему случились такие нетипичные для Забайкалья явления, как оползни? Старожилы говорят, что подтаяли ледники, соответствует ли это действительности?" — сказала Жданова, выступая на заседании межведомственной комиссии при полномочном представителе президента в Сибирском федеральном округе в Красноярске

По словам губернатора, этот анализ нужен, чтобы впредь не допускать подобных ситуаций, «а если стихия разбушуется, то максимально быстро и компетентно противостоять ей». «К анализу всех этих природных явлений, катаклизмов привлекаем в том числе ученую общественность», — добавила она. Глава Забайкальского края отметила, что ключевыми задачами для региональных властей также являются оперативное проведение всех аварийно-восстановительных работ и «быстрое получение и максимально прозрачное распределение всех необходимых финансовых средств для оказания помощи людям».

Жданова отметила, что краевые власти сделали все необходимые выводы из сложившейся ситуации, включая вопросы своевременного оповещения населения. «Конечно, очень важный момент — освещение всего этого в СМИ. Мы признаем, что сами здесь подотстали. Потом поправили ситуацию.

Выводы сделали, и будем впредь стараться в этом направлении максимально оперативно работать», — заключила губернатор.

Июль в Чите оказался самым дождливым за всю историю наблюдений: с 1-е по 18-е число в городе выпало 268 миллиметров осадков, что в 2,5 раза превышает месячную норму. Кроме того, по данным синоптиков, произошедший в ночь на 10 июля приток воды в реке Чита также стал самым масштабным за всю историю наблюдений — он достигал 405 сантиметров. На всей территории Забайкальского края действует режим чрезвычайной ситуации. Подтопленным остается один населенный пункт.