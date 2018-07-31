Фермеры в поселках Карелии начнут получать субсидии из бюджета

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Повод уволить работника, ремонт дорог в Суоярвском районе и помощь фермерам в маленьких поселках.

Министерство труда готовит законопроект о включении в Трудовой кодекс России нормы, позволяющей уволить сотрудника в связи с утратой доверия. По сообщению пресс-службы ведомства, такая норма поможет «дисциплинировать как работодателей, так и работников».

В Суоярвском районе отремонтируют две дороги. Как сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии , подрядчик займется восстановлением верхних изношенных слоев асфальта. Выборочно отремонтируют первые пять километров дороги «Суоярви-Юстозеро-Медвежьегорск» — говорится в сообщении.

Фермеры в маленьких поселках Карелии впервые начнут получать субсидии из бюджета. Министерство сельского хозяйства Карелии предложило новую форму поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств, в населенных пунктах с числом жителей не более 50 человек.

Как сообщили «Вестям Карелии» в Минсельхозе, в 2018 году субсидия будет выдаваться на возмещение части затрат на приобретение новой техники, машин, оборудования, а также сельскохозяйственных животных.