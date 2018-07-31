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Китайский язык изучают посетители центра «Забота» в Вологде
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Китайский язык изучают посетители центра «Забота» в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Кружок, где вологжане почтенного возраста изучают китайский язык, на площадке культурно-досугового центра «Забота» работает почти год. Порядка 20 «учеников» посещают занятия дважды в неделю и уходить на «каникулы» не спешат даже летом.
В кружке две группы: для «прожженных» лингвистов, кто говорит и понимает базовые фразы, и «новичков». Как говорят сами ветераны, «Забота» — место исполнения желаний. Именно мечта привела в кружок по изучению китайского языка многих из новоявленных лингвистов.
«Кого-то привлекает необычность языка, а у кого-то неудержимая тяга к новым знаниям. Есть среди «учеников» и те, у кого в Китае живут дети. Проводятся у нас и оздоровительные занятия «Цигун» — это комплексы упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик. И там китайский язык фигурирует», — рассказала заместитель директора КДЦ «Забота» Анна Расторгуева.
Напомним, в центре «Забота» вологодские пенсионеры занимаются творчеством, физической культурой, изучают бальные танцы, они — активные участники городских мероприятий. Причем, в группе бальных танцев немало участников старше 80 лет. Выезжают посетители «Заботы» на экскурсии по Вологодской области и за пределы региона. Всего в центре работает порядка 100 различных кружков и секций.
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