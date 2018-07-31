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В Госдуме поддержали идею о введении добровольного страхования лифтов в многоквартирных домах
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В Госдуме поддержали идею о введении добровольного страхования лифтов в многоквартирных домах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя соответствующую инициативу администрации Екатеринбурга.
«Конечно, это нужно обсуждать, но на первый взгляд идея кажется вполне рабочей, если только они (администрация города — прим. Агентства «Москва») разработают свою программу городскую и в рамках этой программы предусмотрят средства в бюджете на частичную компенсацию страхового возмещения», — сказал А. Аксаков, отвечая на вопрос о возможности реализации идеи страхования лифтов в других регионах.
По его словам, при введении такого вида страхования необходимо продумать стимулирующие меры, чтобы граждане выразили готовность принять участие в этой программе. «Главное, чтобы власти не только призывали, но и определенным образом стимулировали этот процесс, предусмотрели в бюджете определенные средства, в том числе на страхование от пожаров и других ЧП, с лифтами», — сказала депутат.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Екатеринбурга предлагает жителям города самостоятельно страховать общедомовое имущество. В частотности, это касается лифтов в многоквартирных домах. СМИ пишут, что власти города объясняют необходимость страхования тем, что количество ЧП с лифтами растет. Основными причинами порчи подъемных механизмов они называют вандализм и короткие замыкания, и чтобы снизить риски выхода лифтового оборудования из строя, собственникам жилья в многоквартирных домах стоит задуматься о страховании этого оборудования. Это, как пишут СМИ со ссылкой на замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, страхование сможет позволить в короткие сроки произвести не только ремонт, но и возместить затраты.
Агентство «Москва»: последние новости
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