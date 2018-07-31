В Госдуме поддержали идею о введении добровольного страхования лифтов в многоквартирных домах

«Конечно, это нужно обсуждать, но на первый взгляд идея кажется вполне рабочей, если только они (администрация города — прим. Агентства «Москва») разработают свою программу городскую и в рамках этой программы предусмотрят средства в бюджете на частичную компенсацию страхового возмещения», — сказал А. Аксаков, отвечая на вопрос о возможности реализации идеи страхования лифтов в других регионах.

По его словам, при введении такого вида страхования необходимо продумать стимулирующие меры, чтобы граждане выразили готовность принять участие в этой программе. «Главное, чтобы власти не только призывали, но и определенным образом стимулировали этот процесс, предусмотрели в бюджете определенные средства, в том числе на страхование от пожаров и других ЧП, с лифтами», — сказала депутат.