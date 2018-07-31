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Горному перевалу в Хабаровском крае присвоили имя писательницы Юлии Шестаковой
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Горному перевалу в Хабаровском крае присвоили имя писательницы Юлии Шестаковой 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило присвоение одному из безымянных перевалов в горной системе Сихотэ-Алинь в Хабаровском крае имени дальневосточной писательницы, ветерана Великой Отечественной войны Юлии Шестаковой (1914-2002). Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
"На основании предложения Законодательной Думы Хабаровского края, а также для увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны, писателя и журналиста Ю. А. Шестаковой присвоить наименование «Юлии Шестаковой» безымянному перевалу абсолютной высотой 985 метров, расположенному в горной системе Сихотэ-Алинь на территории Хабаровского края", — говорится в распоряжении.
Данный перевал находится в средней части горной системы Сихотэ-Алинь у истока реки Хор на границе двух районов края — имени Лазо и Нанайского.
Журналист, писатель, переводчик, автор 12 книг, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, член Географического общества СССР Юлия Алексеевна Шестакова принимала участие в Хорско-Анюйско-Самаргинской комплексной экспедиции 1946 года, организованной Приамурским (Хабаровским) филиалом Географического общества СССР и Академией наук СССР.
17 сентября 1946 года экспедиция достигла перевала из реки Хор в реку Анюй через хребет Сихотэ-Алинь. Из всего состава экспедиции (22 человека) на перевал дошли лишь двое ее участников: начальник Фавст Колосовский и Юлия Шестакова. В результате экспедиции было положено начало изучению горного узла в районе истоков рек Хор — Анюй — Самарга.
В 1951 году в Иркутском областном издательстве вышла книга Юлии Шестаковой «Новый перевал» об изучении белого пятна на территории Хабаровского края.
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