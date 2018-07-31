Замглавы ФСИН заявил о снижении количества жалоб на содержание в тюрьмах

«Число жалоб не особо и растёт. Конечно, есть сейчас, наверно, всплеск этой темы с Макаровым, но если брать по году, количество жалоб намного снизилось. И это не оценка ФСИН . Приезжал сюда Верховный комиссар по правам человека и верховенству права Совета Европы на сессию Верховного суда РФ и заявил, что у Российской Федерации и тюремной системы ФСИН России стало совсем другое отношение, чем было пять или десять лет назад, и количество жалоб намного снизилось. Конечно, они есть, но это не тот колоссальный поток, который был. То есть видна работа и позитивные изменения, Верховный комиссар Совета Европы отметил. Это на самом деле есть».

Заместитель директора ФСИН также поддержал законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания осуждённых.

«Можно это только поприветствовать. Больше возможностей у человека достучаться за то, что с ним что-то сделали не так и истребовать денег. Это будет ещё один инструмент контроля за работой ФСИН. А это хорошо: чем больше контролирующих инструментов, тем лучше работают и наши сотрудники».