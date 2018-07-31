Замглавы ФСИН заявил о снижении количества жалоб на содержание в тюрьмах 

«Число жалоб не особо и растёт. Конечно, есть сейчас, наверно, всплеск этой темы с Макаровым, но если брать по году, количество жалоб намного снизилось. И это не оценка ФСИН. Приезжал сюда Верховный комиссар по правам человека и верховенству права Совета Европы на сессию Верховного суда РФ и заявил, что у Российской Федерации и тюремной системы ФСИН России стало совсем другое отношение, чем было пять или десять лет назад, и количество жалоб намного снизилось. Конечно, они есть, но это не тот колоссальный поток, который был. То есть видна работа и позитивные изменения, Верховный комиссар Совета Европы отметил. Это на самом деле есть».
Заместитель директора ФСИН также поддержал законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания осуждённых.
«Можно это только поприветствовать. Больше возможностей у человека достучаться за то, что с ним что-то сделали не так и истребовать денег. Это будет ещё один инструмент контроля за работой ФСИН. А это хорошо: чем больше контролирующих инструментов, тем лучше работают и наши сотрудники».
Ранее «Коммерсант» написал, что Минюст России планирует до конца года внести в Госдуму законопроект о компенсациях за плохие условия заключения. Размер выплат будет определять суд, однако в ведомстве надеются, что суммы будут соответствовать нормам ЕСПЧ. Кроме того, Счётная палата РФ сообщала об увеличении количества обращений заключённых по поводу содержания в тюрьмах: с 2007 по 2016 год число удовлетворенных Европейским судом по правам человека жалоб выросло в 28,5 раза. Особое внимание к происходящему во ФСИН в последнее время связано со скандалом в ярославской колонии. Журналисты «Новой газеты» опубликовали видео с пытками осуждённого Евгения Макарова из ИК №1. По сведениям правозащитников, в противоправных действиях участвовали 18 человек, личности 12 установлены. Макаров пожаловался на пытки в колонии в прошлом году. Тогда правоохранительные органы не нашли нарушений в действиях сотрудников учреждения.