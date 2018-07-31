Наш сосед из Красной книги — восковик обыкновенный

На территории нацпарка «Лосиный Остров» богордцы нередко замечают птиц и животных, не свойственных нашим краям. Но и среди фауны насекомых живут на территории лесопарка редкие виды, занесенные в Красную книгу Москвы

Знакомьтесь, восковик обыкновенный, его также называют восковик перевязанный и пестряк полосатый. Насекомое это относится к семейству Пластинчатоустые, отряда Жесткокрылые и ему присвоена 3-я категория редкости. Ареал обитания восковика крайне обширен и простирается через всю территорию Евразии: начиная от берегов Атлантического океана вплоть до Тихого и от границы Заполярья до южных стран Европы. Однако на территории «Лосиного острова» этот вид крайне немногочислен.

Эти жуки любят проводить летние денечки в цветах шиповника, бузины и различных зонтичных растений. Особенно активны они днем, и встретить их можно на лугах и лесных полянах широколиственных лесов. Приходите погулять по Лосиному острову и загляните в гости к пестряку, чтобы лично с ним познакомиться.