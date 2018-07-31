В Омске на Музейной появится фотобульвар

Накануне Дня города, 3 августа, на улице Музейной откроется фотобульвар. Фотовыставка получила название «600×300» (по размеру Омской области) и будет посвящена удивительным местам Омской области. На Музейной разместятся 20 стендов, где будет представлено более 100 фотографий из разных уголков региона — от Усть-Ишимского до Полтавского районов. Храмы, памятники архитектуры, охраняемые природные объекты, реки, озера, уникальные геологические объекты, музеи смогут увидеть посетители фотобульвара. Экспозиция фотобульвара будет меняться.

— Цель сегодняшней пресс-конференции — познакомить омичей и гостей города посредством СМИ с новыми интересными туристическими проектами города, часть которых откроется уже ко Дню города, — рассказывает «ПульсLive» Анна Статва.

Анна Леонидовна на встрече упомянула и открытие эколого-туристкой тропы на территории природного парка «Птичья гавань», которое состоялось 27 июля. Вдоль тропы установлены стенды, на которых о населяющих омский парк птицах. Всего здесь проживают более ста видов птиц, и, изучив информацию, омичи смогут сами различать их и приобщиться к бердвотчингу — наблюдению за крылатыми жителями. В течение августа-сентября по выходным в парке будут проходить бесплатные экскурсии для омичей и гостей города. За 3 дня предложением уже воспользовались более 150.

В августе состоится выпуск нового тиража полюбившегося омичам и гостям города путеводителя «Нескучными тропами», который выходит впервые с 70-х годов прошлого века. На страницах путеводителя представлены интересные маршруты для прогулок по городу. —

Путеводитель пользуется большой популярностью у иностранных гостей, поэтому было принято решение этот тираж перевести на английский язык. Карту можно бесплатно скачать на портале «Культура.55», — комментирует Замминистра культуры Омской области.

4-5 августа на территории Омской крепости состоится первый фестиваль исторической реконструкции «Служилые люди Сибири». Каждый желающий сможет принять участие в тех или иных эпизодах исторических событий, узнать много нового об истории освоения и заселения нашего края. Организаторы планируют сделать фестиваль традиционным и сформировать из него настоящее мероприятие событийного туризма, призванное привлекать в Омск туристов из других регионов.

Еще один участник пресс-конференции, руководитель некоммерческой организации «Своя дорога» Дмитрий Буцик рассказал, что в сентябре на территории Омской области состоится многодневная экспедиция, принять участие в которой могут журналисты, блогеры и просто любители путешествовать.

— Пресс-тур планируется 6, 7 и 8 сентября, он будет абсолютно бесплатным для журналистов, блогеров и иностранных туристов. Опорные пункты пути: Омск — Большеречье — Окунево — Муромцево . Часть дороги будет проходить и по тайге, планируется небольшой сплав и полевая кухня. Обещаю, что будет интересно и весело, — комментирует «ПульсLive» Дмитрий Буцик, руководитель некоммерческой организации «Центр развития спорта и туризма „Своя дорога“».