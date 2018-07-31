Перед казанцами выступит профессор, заявивший, что обнаружил в метеоритах микроорганизмы внеземного происхождения 

Глава департамента астробиологии НАСА профессор Ричард Хувер проведет лекцию в Казани. Она состоится 1 августа в 8-м учебном здании КНИТУ-КАИ. Профессор Хувер знаменит тем, что обнаружил в метеоритах, упавших на Землю, следы микроорганизмов внеземного происхождения. Хувер исследовал очень древние метеориты, найденные в Антарктиде, на Аляске, в Сибири. В основном изучал «камни» весьма редкого вида CI1— так называемые углистые хондриты, которых едва наберется с десяток по всему миру, их возраст — порядка 4-5 миллиардов лет. Распиливая метеориты по новейшей технологии, астробиолог рассматривал их структуру под микроскопом в надежде обнаружить нечто странное и обнаружил в изобилии окаменевшие останки живых существ — микробов и водорослей. Однако, самые удивительные инопланетяне, гнездившиеся в метеоритах — это некие гигантские бактерии в виде нитей, похожие на земные бактерии Titanospirillum velox. Ричард Гувер уверен, что они окаменели задолго до того, как метеориты упали на Землю. Кстати, организаторы предупреждают, что лекция пройдет на английском языке.