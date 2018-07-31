Ещё
Перед казанцами выступит профессор, заявивший, что обнаружил в метеоритах микроорганизмы внеземного происхождения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Перед казанцами выступит профессор, заявивший, что обнаружил в метеоритах микроорганизмы внеземного происхождения 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Глава департамента астробиологии НАСА профессор Ричард Хувер проведет лекцию в Казани. Она состоится 1 августа в 8-м учебном здании КНИТУ-КАИ. Профессор Хувер знаменит тем, что обнаружил в метеоритах, упавших на Землю, следы микроорганизмов внеземного происхождения. Хувер исследовал очень древние метеориты, найденные в Антарктиде, на Аляске, в Сибири. В основном изучал «камни» весьма редкого вида CI1— так называемые углистые хондриты, которых едва наберется с десяток по всему миру, их возраст — порядка 4-5 миллиардов лет. Распиливая метеориты по новейшей технологии, астробиолог рассматривал их структуру под микроскопом в надежде обнаружить нечто странное и обнаружил в изобилии окаменевшие останки живых существ — микробов и водорослей. Однако, самые удивительные инопланетяне, гнездившиеся в метеоритах — это некие гигантские бактерии в виде нитей, похожие на земные бактерии Titanospirillum velox. Ричард Гувер уверен, что они окаменели задолго до того, как метеориты упали на Землю. Кстати, организаторы предупреждают, что лекция пройдет на английском языке.
Казанский репортер: последние новости
А электровоз и ныне там. Когда откроют станцию метро «Дубравная» никто не признается Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова назначена помощником министра по делам молодежи РТ Из Казани запустят авиарейсы в Лондон, Париж и Пекин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост121
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав101
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике18
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете35
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение