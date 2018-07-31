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Жителя Саратова принудили заплатить 45 тысяч рублей по автоштрафам
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Жителя Саратова принудили заплатить 45 тысяч рублей по автоштрафам 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Судебные приставы Октябрьского района Саратова ранее по решению суда возбудили исполнительное производство на злостного нарушителя правил дорожного движения. Мужчина задолжал 45 тысяч рублей по 52 производствам, однако не торопился оплачивать штрафы. Тогда судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и налоговой службы во время рейда остановили должника на улице. Его предупредили о возможных принудительных мерах, разъяснили последствия неисполнения решений судов. После этого нарушитель на месте оплатил все имеющиеся штрафы. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов.
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