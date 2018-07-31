Ещё
О самых необычных растениях планеты расскажут в Куркине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

О самых необычных растениях планеты расскажут в Куркине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках работы кружка «Юные натуралисты» клуба «Зеленая планета» в Куркине во вторник, 31 июля, состоится занятие для детей «Самые необычные растения планеты». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Посетив кружок, вы сделаете много интересных открытий; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы. Экологи расскажут о природных диковинках, которые встречаются на планете, — уточнили в пресс-службе.
Занятие начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.
Напомним, что экологические программы на Родионовской в дни летних каникул проходят два раза в неделю.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
День ВМФ отпраздновали в парке «Северное Тушино» Детям из Щукина расскажут об истории создания российского флота Новый проезд между кварталами построили в Митино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав117
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике16
В Подмосковье рухнул пешеходный мост115
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете34
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение