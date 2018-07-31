О самых необычных растениях планеты расскажут в Куркине

В рамках работы кружка «Юные натуралисты» клуба «Зеленая планета» в Куркине во вторник, 31 июля, состоится занятие для детей «Самые необычные растения планеты». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— Посетив кружок, вы сделаете много интересных открытий; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы . Экологи расскажут о природных диковинках, которые встречаются на планете, — уточнили в пресс-службе.

Занятие начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.

Напомним, что экологические программы на Родионовской в дни летних каникул проходят два раза в неделю.