В больницах Пионерского и Немана установили новые рентген-аппараты

В больницах Пионерского и Немана установили новые рентген-аппараты, купленные за счет регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области.

На современный аппарат для больницы Пионерского область потратила 18,5 млн рублей, медучреждение же оплатило косметический ремонт кабинета, и установку специальных защитных дверей и окна. Рентген уже доступен для пациентов.

«С сентября мы намерены значительно расширить спектр рентген-диагностики. Также будем проводить крайне востребованные на побережье исследования пищеварительного тракта», — рассказал и.о. главного врача Игорь Старостин.

Рентген-аппарат для Неманской районной больницы обошелся в более 8,5 млн рублей. Оборудование уже установлено, заканчивается ремонт в стационаре. Вскоре медики начнут проводить обследования.