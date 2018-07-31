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В больницах Пионерского и Немана установили новые рентген-аппараты
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В больницах Пионерского и Немана установили новые рентген-аппараты 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В больницах Пионерского и Немана установили новые рентген-аппараты, купленные за счет регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области.
На современный аппарат для больницы Пионерского область потратила 18,5 млн рублей, медучреждение же оплатило косметический ремонт кабинета, и установку специальных защитных дверей и окна. Рентген уже доступен для пациентов.
«С сентября мы намерены значительно расширить спектр рентген-диагностики. Также будем проводить крайне востребованные на побережье исследования пищеварительного тракта», — рассказал и.о. главного врача Игорь Старостин.
Рентген-аппарат для Неманской районной больницы обошелся в более 8,5 млн рублей. Оборудование уже установлено, заканчивается ремонт в стационаре. Вскоре медики начнут проводить обследования.
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