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На Красноармейской улице устроят космическую экскурсию
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На Красноармейской улице устроят космическую экскурсию 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Экскурсионная программа «Космические субботы» состоится на базе Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России 18 августа. Мероприятие пройдет рядом с районом Сокол по адресу Красноармейская улица, 4.
Мероприятие смогут посетить все обучающиеся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Москвы.
«Дом авиации и космонавтики располагает девятью залами, в которых представлены макеты различной авиационной и космической техники, а также подлинные экземпляры в натуральную величину. Один из самых интересных залов посвящен космонавтике. В нем находятся личные принадлежности и еда космонавтов, макет кабины космического корабля «Буран» и еще много интересного», — говорится в анонсе на сайте проекта «Субботы мужества», в рамках которого пройдет экскурсия.
Место сбора — ул. Красноармейская, д.4, у входа в Дом авиации и космонавтики. Время сбора — 9.50. Начало экскурсии в 10.00.
Регистрация на мероприятие на сайте Департамента образования Москвы: «Субботы мужества»: http://sm.dogm.mos.ru/. (ео)
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