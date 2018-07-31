Медведицы со спутниковыми датчиками курсируют между островами

Две белые медведицы, которым в середине июля надели спутниковые ошейники, перемещаются между островами арктической зоны. Так, путь одной из них за прошедшие две недели пролегал от острова Шокальского до острова Белый с остановкой на острове Неупокоева и заходом на полуостров Ямал. Вторая бродила по острову Шокальского и переместилось на северную оконечность полуострова Ямал.

Напомним, на Ямале учёным впервые с 2015 года удалось надеть на двух белых медведей спутниковые ошейники. Как сообщал директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников, группа специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Северцева по всей Арктике отслеживает передвижения животных и занимается мониторингом изменения климата с помощью спутниковых ошейников, но на Ямале только сейчас им удалось «охомутать» белых медведиц на островах Шокальского и Вилькицкого. Между тем, карская популяция этих животных на сегодняшний день наименее изучена.

Андрей Барышников рассказал, что перед тем, как снабдить белых медведей ошейниками, их обездвижили анестезиологи. Это составляет трудность потому, что они ходят в основном по береговой линии, а в случае малейшей опасности пускаются вплавь. Получив укол, животное может утонуть, а транспортировать из воды уснувшего медведя весом в полтонны проблематично. Поэтому учёные предпочитают не рисковать и действовать только в случае полной безопасности для животного.