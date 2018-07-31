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Видео: самку чёрного ягуара заставили добывать мясо в зоопарке
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Видео: самку чёрного ягуара заставили добывать мясо в зоопарке 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 31 июля, Новосибирский зоопарк провёл показательное кормление самки чёрного ягуара.
Для этого сотрудники зоопарка спрятали кусок мяса в платяной мешок и подвесили на дереве в клетке. Пантере пришлось самостоятельно разрывать упаковку и вытаскивать еду.
Кроме того, сегодня в Новосибирском зоопарке сообщили, что на новый режим работы перешла вторая касса, которую в июне открыли на улице Стасова. Прежде это была касса выходного дня, теперь билеты в ней можно будет купить и в будни.
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