Видео: самку чёрного ягуара заставили добывать мясо в зоопарке

Сегодня, 31 июля, Новосибирский зоопарк провёл показательное кормление самки чёрного ягуара.

Для этого сотрудники зоопарка спрятали кусок мяса в платяной мешок и подвесили на дереве в клетке. Пантере пришлось самостоятельно разрывать упаковку и вытаскивать еду.

Кроме того, сегодня в Новосибирском зоопарке сообщили, что на новый режим работы перешла вторая касса, которую в июне открыли на улице Стасова. Прежде это была касса выходного дня, теперь билеты в ней можно будет купить и в будни.

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