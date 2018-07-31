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Свердловская РЭК составит списки «мусорных льготников»
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Свердловская РЭК составит списки «мусорных льготников» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил полномочия Региональной энергетической комиссии (РЭК) в части, связанной с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий указ главы региона размещен на портале правовой информации.
Согласно изменениям, внесенным в положение о РЭК, комиссия получает право устанавливать нормативы потребления коммунальных услуг и накопления отходов коммунальной сферы на территории Среднего Урала. Кроме того, губернатор доверил РЭК составление перечня потребителей (или категорий потребителей), имеющих право на льготные тарифы в сфере обращения с ТКО. Также комиссии даровано право принимать решение об изменении способа оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Стоит напомнить, что начиная с 2018 года сбором, утилизацией и переработкой ТКО на Среднем Урале занимаются специальные «мусорные» операторы, выбранные в ходе конкурсных процедур. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», оператором Восточного кластера стало ЕМУП «Спецавтобаза», Северного — тюменская фирма «Рифей», Западного — первоуральское ТБО «Экосервис».
При этом региональные власти решили не спешить с введением для населения платы за услуги по обращению с ТКО: ее начнут взимать не с 1 июля, как было задумано ранее, а с 1 ноября.
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