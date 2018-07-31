В выборах в Госдуму от Саратовской области примут участие 13 кандидатов 

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Саратовский избирком зарегистрировал 13 кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму, которые пройдут 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в региональном избирательной комиссии области.
Довыборы проводятся в двух округах Саратовской области (№ 163 и № 165) в связи с уходом из Госдумы единоросса Михаила Исаева, который впоследствии стал главой Саратова, и смертью его коллеги по фракции Олега Грищенко.
"На участие в дополнительных выборах депутатов в Госдуму зарегистрированы 13 кандидатов: два от Партии пенсионеров, два — от ЛДПР, один — от КПРФ, два — от "Справедливой России", два — от коммунистической партии «Коммунисты России», один — от "Единой России", два — от "Яблока", а также один самовыдвиженец", — сказала собеседница агентства.
Представитель региональной избирательной комиссии добавила, что на участие в довыборах документы подавали 14 кандидатов, однако позже один самовыдвиженец подал в избирком «заявление об отказе баллотироваться».
Центризбирком России 14 июня назначил дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам на единый день голосования, 9 сентября. Голосование пройдет в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях.