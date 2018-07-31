В выборах в Госдуму от Саратовской области примут участие 13 кандидатов

САРАТОВ , 31 июля. / ТАСС /. Саратовский избирком зарегистрировал 13 кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму , которые пройдут 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в региональном избирательной комиссии области.

Представитель региональной избирательной комиссии добавила, что на участие в довыборах документы подавали 14 кандидатов, однако позже один самовыдвиженец подал в избирком «заявление об отказе баллотироваться».