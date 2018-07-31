В аэропорту «Уфа» появится автоматизированная парковка

От паркинга до терминала можно будет добраться на автобусе.

С 1 августа в международном аэропорту «Уфа» начнет работать новый парковочный комплекс. Он расположен рядом с транспортной развязкой и подъездной дорогой к зданию аэровокзала. Рассчитана стоянка на 228 мест, 22 из них подходят для маломобильных групп населения. Так как стоянка находится далеко от главного терминала, между парковкой и аэровокзалом будут ходить бесплатные микроавтобусы. На территории также ведется постоянное видеонаблюдение, но комплекс автоматизирован − система подсчитывает количество свободных мест и контролирует въезд на стоянку.