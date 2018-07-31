Ещё
В аэропорту «Уфа» появится автоматизированная парковка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту «Уфа» появится автоматизированная парковка 

Собака.ru 4 часа назад
От паркинга до терминала можно будет добраться на автобусе.
С 1 августа в международном аэропорту «Уфа» начнет работать новый парковочный комплекс. Он расположен рядом с транспортной развязкой и подъездной дорогой к зданию аэровокзала. Рассчитана стоянка на 228 мест, 22 из них подходят для маломобильных групп населения. Так как стоянка находится далеко от главного терминала, между парковкой и аэровокзалом будут ходить бесплатные микроавтобусы. На территории также ведется постоянное видеонаблюдение, но комплекс автоматизирован − система подсчитывает количество свободных мест и контролирует въезд на стоянку.
Собака.ru: последние новости
В 2019 году цены на проезд в общественном транспорте Петербурга расти не будут Госдума одобрила закон об обязательной проверке органических продуктов Какие музеи Севастополя можно будет посетить бесплатно на день ВМФ?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму146
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца40
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения17
Катя Лель заплатит Марии Захаровой13
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост191
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение