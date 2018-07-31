Люблинцы встретились с депутатами

Встреча жителей района Люблино с депутатами трех уровней прошла в сквере у станции метро «Люблино».

— Мы решили попробовать все вместе взяться за решение проблем жителей. Вопросы, касающиеся жизни района, смогут решить муниципальные депутаты. В городских вопросах помогут городские депутаты, а за проблемы федерального законодательства возьмутся депутаты Госдумы, — пояснил Петр Толстой. — Вопросы задавали разные: от пенсионной реформы, строительства и благоустройства до торгового центра «Москва». То, что в наших силах, мы делали и будем делать вместе с коллегами. Если формат приживется, встречи проводить продолжим.

Татьяна Степкина и Валентина Морозова просили благоустроить дворы возле их домов № 23 и № 31 на улице Белореченская — озеленить и отремонтировать детские площадки. Марина Золотова с улицы Перерва подняла проблему содержания домашних животных.

— У соседей есть две китайские хохлатые собачки, которые, как только хозяева уходят, начинают пронзительно визжать. Надо обязать подобных владельцев ответственно относиться к воспитанию своих питомцев, — сказал она.

Толстой пообещал решить этот вопрос на законодательном уровне.