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Работы на Есенинском бульваре начались по плану
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Работы на Есенинском бульваре начались по плану 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Рабочие, которые задействованы на благоустройстве Есенинского бульвара, уже приступили к демонтажу старого асфальтового покрытия на дорожках.
— Благоустройство на бульваре началось по плану, — сообщил первый заместитель главы управы района Кузьминки Александр Бодин. — Идут работы по приведению в порядок тропинок, затем будем засеивать газоны.
В рамках благоустройства объекта в этом году по плану на бульваре будет заменено освещение, установлены детские площадки, выложены цветной плиткой пешеходные дорожки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья появятся тактильные плиты, информационные щиты со шрифтом Брайля и звуковые маяки у пешеходных переходов. Работы планируется завершить к октябрю текущего года.
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