Работы на Есенинском бульваре начались по плану

Рабочие, которые задействованы на благоустройстве Есенинского бульвара, уже приступили к демонтажу старого асфальтового покрытия на дорожках.

— Благоустройство на бульваре началось по плану, — сообщил первый заместитель главы управы района Кузьминки Александр Бодин . — Идут работы по приведению в порядок тропинок, затем будем засеивать газоны.

В рамках благоустройства объекта в этом году по плану на бульваре будет заменено освещение, установлены детские площадки, выложены цветной плиткой пешеходные дорожки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья появятся тактильные плиты, информационные щиты со шрифтом Брайля и звуковые маяки у пешеходных переходов. Работы планируется завершить к октябрю текущего года.