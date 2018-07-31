11 000 личных сообщений Wikileaks в Twitter теперь доступны всем

Эмма Бест, выступающая за свободу информации активистка, опубликовала подборку личных сообщений (direct messages) Twitter, в которых раскрывается суть переписки между Wikileaks и ее самыми ярыми сторонниками.

Всего утечка насчитывает 11 000 прямых сообщений. Сама Эмма Бест, чьи отношения с Wikileaks приобрели форму соперничества, так объясняет данный инцидент:

«Идея заключалась в том, чтобы показать, что поведение Wikileaks «за кулисами» совершенно отличается от того, что нам демонстрируют на публике. Их методы пропаганды, PR, ради которых они прибегают к помощи своих сторонников, вызывают множество вопросов».

Опубликованные личные сообщения принадлежат перепискам официального аккаунта Wikileaks с несколькими сторонниками этой организации. В чате под названием «Wikileaks +10» организация планировала координировать кампании, направленные на подавление соперников, среди которых также есть журналисты.

Согласно содержанию этих сообщений, официальная учетная запись Wikileaks (которой, предположительно, управляет сам Ассанж) также пропагандировала антисемитские и трансфобные идеи.

Ранее уже сообщалось о различных утечках сообщений из этого чата. Однако теперь каждый может получить доступ к слегка измененной переписке — изменения, по словам Бест, были сделано с целью защиты конфиденциальности и личной информации «невинных третьих лиц».