Ещё
11 000 личных сообщений Wikileaks в Twitter теперь доступны всем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

11 000 личных сообщений Wikileaks в Twitter теперь доступны всем 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Эмма Бест, выступающая за свободу информации активистка, опубликовала подборку личных сообщений (direct messages) Twitter, в которых раскрывается суть переписки между Wikileaks и ее самыми ярыми сторонниками.
Всего утечка насчитывает 11 000 прямых сообщений. Сама Эмма Бест, чьи отношения с Wikileaks приобрели форму соперничества, так объясняет данный инцидент:
«Идея заключалась в том, чтобы показать, что поведение Wikileaks «за кулисами» совершенно отличается от того, что нам демонстрируют на публике. Их методы пропаганды, PR, ради которых они прибегают к помощи своих сторонников, вызывают множество вопросов».
Опубликованные личные сообщения принадлежат перепискам официального аккаунта Wikileaks с несколькими сторонниками этой организации. В чате под названием «Wikileaks +10» организация планировала координировать кампании, направленные на подавление соперников, среди которых также есть журналисты.
Согласно содержанию этих сообщений, официальная учетная запись Wikileaks (которой, предположительно, управляет сам Ассанж) также пропагандировала антисемитские и трансфобные идеи.
Ранее уже сообщалось о различных утечках сообщений из этого чата. Однако теперь каждый может получить доступ к слегка измененной переписке — изменения, по словам Бест, были сделано с целью защиты конфиденциальности и личной информации «невинных третьих лиц».
Ранее мы писали, что уполномоченные представители Эквадора решают судьбу скрывающегося Джулиана Ассанжа.
Anti-Malware.ru: последние новости
Новая уязвимость NetSpectre не требует выполнения кода на компьютере АНБ до сих пор не устранило часть брешей, которые использовал Сноуден Российские хакеры якобы атаковали лабораторию, изучающую яд Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав129
Лукашенко после «инсульта» появился на публике17
В Подмосковье рухнул пешеходный мост116
Запашный экстренно госпитализирован25
Внуки Исмаилова живут в нищете34
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение