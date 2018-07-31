В Астрахани мобильный центр «Лаборатория безопасности» прибыл в учебный комплекс Юнармии

На территории региона продолжается работа «Лаборатории безопасности». Это мобильный центр, предназначенный для профилактической деятельности и пропаганды безопасности дорожного движения. На базе микроавтобуса есть всё, что нужно для проведения занятий: элементы улично-дорожной сети, модели остановочных комплексов, велосипеды, самокаты и демонстрационные стенды.

Очередное профилактическое мероприятие с применением мобильного центра прошло на базе учебного комплекса Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия. Более 80 ребят разных возрастных категорий осваивали навыки безопасного поведения на проезжей части. Сотрудники отдельного батальона ДПС № 1 совместно с работниками Министерства образования Астраханской области пригласили юнармейцев на 3 локации: «Велосипед», «Ситуационный стол-макет» и «Пешеход». Не только теоретическая часть, но и практика позволили детально разобрать дорожные «ловушки» и экстремальные ситуации.

По окончании двухчасового занятия мобильный центр переместился в излюбленное место отдыха жителей и гостей города — на Центральную набережную реки Волга. За работой «Лаборатории безопасности» с большим интересом наблюдали не только дети, но и взрослые.