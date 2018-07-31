Консультации по уходу за домашними животными проведут для москвичей в День ветеринара

В День ветеринара для жителей столицы с питомцами организуют площадки для консультаций с ветеринарами по уходу за домашними животными. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

«У нас есть инициатива, которую поддержал комитет ветеринарии Москвы : 31 августа — День ветеринара, и мы хотим в парках или вблизи площадок для выгула собак провести консультации с ветеринарами для жителей. У них (у комитета ветеринарии — прим. Агентства «Москва» ) есть выездные машины, где диагностику можно сделать. Мы пойдем к жителям, чтобы объяснить, что надо внимательно относится к питомцам, вовремя делать прививки, диагностику. У нас не все вовремя это делают, а надо», — сказала депутат.

Кроме этого, по ее словам, депутат встречалась с гендиректором Московского зоопарка Светланой Акуловой. В ходе их встречи было решено совместно организовать обучение жителей по правильному уходу за питомцами в ближайшее время.