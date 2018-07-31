Плюсы и минусы возможного облегчения визового режима в России

Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина сообщила, что футбольные болельщики буквально атакуют правозащитников с просьбами о помощи. По ее словам, около 40 человек, приехавших на чемпионат по Fan ID, не хотят возвращаться на родину и просят убежища в России

«Они считают, что у нас тут Европа!» — написала Ганнушкина на своей странице в Facebook. Также она прокомментировала ситуацию в беседе с Business FM

Правозащитники говорят о том, что некоторые болельщики воспринимали поездку на ЧМ как шанс остаться в России, устроиться на работу и при этом не встретить никаких проблем. Реальность оказалась иной. Однако российские власти, очарованные тем, как к стране отнеслись гости чемпионата, разрешили обладателям Fan ID посещать Россию без виз как минимум до конца года.

Но если даже из более чем миллиона приезжих остаться захотели всего 40 предполагаемых беженцев, это уже тревожный знак, считает основатель компании «Визовый центр» Юрий Певзнер.

Юрий Певзнер основатель компании «Визовый центр» «Проказа начинается с насморка, и, грубо говоря, это первые ласточки. Если это произошло, то информация в миграционно опасные страны дойдет достаточно быстро, и из, с точки зрения России, миграционно опасных стран сюда пойдет поток нелегальных мигрантов, которые будут пытаться здесь легализоваться в самыми различными способами, в том числе и как беженцы».

Миграционно-опасные — это страны с уровнем жизни, заметно ниже российского. Опасения эксперта небезосновательны. Это в «Гражданское содействие» обратились 40 человек, которые жаловались, что на родине их притесняют, а вот 60 нигерийцев не то чтобы жаловались — они штурмовали VIP-терминал аэропорта «Шереметьево» , рассказала Business FM координатор волонтерского движения против рабства «Альтернатива» Юлия Силуянова. По ее словам, африканцам дома некие агентства пообещали: если они оплатят путевки, проход на футбол и оформление паспорта болельщика (за что на самом деле платить не нужно), то в России им сразу дадут убежище, место на заводе, дом или общежитие и красивую жену. Обмануть нигерийцев было очень легко:

Юлия Силуянова координатор волонтерского движения против рабства «Альтернатива» «Ты достал табуретку на рынке, сел на нее, настроил себе спутниковый интернет — в принципе, уже агент. Потому что там уровень грамотности обращения с интернетом такой, что они просто зачастую не знают просто как забронировать себе билет самостоятельно. Им объясняли так, что это такой рабочий тур в Россию. Денег они с собой особо не брали — 200-300 долларов, потом начали бомжевать. Ситуация обострилась, когда прошла ложная информация о том, что для обманутых болельщиков будет спецборт, якобы из „Шереметьево“. 60 человек начали штурмовать закрытый VIP-терминал А, и вызвали ОМОН».

На прошлой неделе борт со 164 нигерийцами уже отправился на их родину. Сейчас готовится еще один рейс.

Впрочем, для граждан из миграционно неопасных стран упростить визовый режим было бы действительно полезным, говорят эксперты. Контроль останется. Отказать сомнительным персонажам всегда можно, но тем, к кому нет претензий, нужно дать возможность приехать в Россию так же просто, как на чемпионат мира. Ведь Fan ID — это, по сути, та же виза, но в электронном виде, отмечает руководитель союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов

Александр Горохов руководитель союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» «Это электронный документооборот, который существует вот всех развитых странах и выполняется онлайн, то есть все проверки выполняются онлайн, это никак не отменяет обычных процедур контроля — таможенный контроль, пограничный контроль со стороны специальных органов, миграционный контроль. Это значительно ускоряет и упрощает саму процедуру. Поэтому, если будут введены электронные визы, это значительно ускорит, удешевит и облегчит процедуру оформления виз, и это, конечно, скажется по нашему прогнозу — плюс 30% в первый же год».