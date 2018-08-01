На набережную Новосибирска вернулся «Рудольф»

На Михайловской набережной вновь высадили яблони сорта «Рудольф». Прежние деревья, которые плохо перезимовали и не «ожили» весной, поставщик бесплатно заменил на новые саженцы по гарантии. Их привезли из немецкого питомника.

Работники «Горзеленхоза» высадили 80 краснолистных яблонь на том же месте, где и в прошлом году — вдоль нижнего яруса набережной.

Как отмечают специалисты, особенность этого сорта — крона необычной формы, в виде шара, напоминающая чупа-чупс. Кроме того, эти яблони невероятно красиво выглядят в мае — деревья должны густо цвести розовыми цветами. При должном уходе цветение настолько обильное, что превращает крону в сплошную розовую копну.

Увидеть ее новосибирцы смогут уже в будущем году, если со второй попытки яблони приживутся. Осенью саженцы планируют утеплить с помощью деревянных конструкций и специального материала.