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На набережную Новосибирска вернулся «Рудольф»
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На набережную Новосибирска вернулся «Рудольф» 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На Михайловской набережной вновь высадили яблони сорта «Рудольф». Прежние деревья, которые плохо перезимовали и не «ожили» весной, поставщик бесплатно заменил на новые саженцы по гарантии. Их привезли из немецкого питомника.
Работники «Горзеленхоза» высадили 80 краснолистных яблонь на том же месте, где и в прошлом году — вдоль нижнего яруса набережной.
Как отмечают специалисты, особенность этого сорта — крона необычной формы, в виде шара, напоминающая чупа-чупс. Кроме того, эти яблони невероятно красиво выглядят в мае — деревья должны густо цвести розовыми цветами. При должном уходе цветение настолько обильное, что превращает крону в сплошную розовую копну.
Увидеть ее новосибирцы смогут уже в будущем году, если со второй попытки яблони приживутся. Осенью саженцы планируют утеплить с помощью деревянных конструкций и специального материала.
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