На набережной Оби в Новосибирске снова высадили яблони «Рудольф»

Специалисты МКУ «Горзеленхоз» начали высаживать на Михайловской набережной Новосибирска яблони сорта «Рудольф». Это вторая попытка внедрить канадский сорт на сибирской земле. Предыдущая окончилась неудачей: высаженные в октябре прошлого года яблони не смогли перенести зиму и потеряли товарный вид.

Поставщиком посадочного материала выступало ООО «Техстрой», победившее в торгах на озеленение набережной. В мэрии подчеркивают, что замена яблонь пройдет в рамках гарантийных обязательств и не потребует дополнительного финансирования из городского бюджета.

На этот раз яблони решили высадить на два месяца раньше, чтобы дать им время прижиться. Также изменена технология посадки: в лунки добавили торфяную смесь с удобрениями и микроэлементами. Кроме того, специалисты «Горзеленхоза» планируют более тщательно подготовить растения к сибирским морозам.

«Потом будем ставить их на растяжки, когда в зиму будем их готовить, делать деревянные конструкции и в два ряда обивать их укрывным материалом «Агротекс». Попытаемся каким-то образом смягчить зимние ветра, которые дуют на променад», — рассказала главный агроном МКУ «Горзеленхоз» Татьяна Поплавская.

В мэрии рассчитывают, что все 80 яблонь благополучно переживут зиму и уже следующей весной будут радовать горожан красивыми цветами. Специалисты оптимизм сотрудников муниципалитета считают обоснованным.

«Совершенно точно, это на пользу. Потому что первая зима для любого дерева после пересадки самая тяжелая. Поэтому, чем более внимательными и чуткими мы будем, тем выше вероятность получить нужный результат», — высказала свое мнение заведующая кафедрой ботаники и экологии НГПУ Светлана Гижицкая

Если деревья приживутся, в следующем году специалисты «Горзеленхоза» приступят к формированию кроны яблонь. Предполагается, что они будут штамбовой формы — голый ствол с круглой шапкой зелени наверху.