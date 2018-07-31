Московские бизнесмены смогут подать заявки на займы через онлайн-сервис

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Предприниматели Москвы смогут подать заявки на получение займов до 100 миллионов рублей через новый онлайн-сервис, сообщили во вторник в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину

"В столице запускается новый бесплатный онлайн-сервис, который упростит предпринимателям получение займов Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Москва расширяет линейку полезных электронных сервисов для бизнеса, и сегодня столичные предприниматели могут онлайн записаться в коворкинг, получить помощь в подготовке документов для регистрации компании, подобрать помещения, подать заявку на поручительство в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. И это далеко не полный список", — рассказала Сергунина.

Как пояснили в пресс-службе, займы Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства предназначены для промышленных, научных и IT— предприятий, которые являются резидентами или арендаторами технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ), а также и для промышленных комплексов. Такой возможностью могут также воспользоваться экспортёры и организации, которые имеют планы на экспорт. Так, размер займа для СМП составляет от 10 до 50 миллионов рублей, для IT-компаний — от 5 до 25 миллионов рублей, для промкомплексов — до 100 миллионов рублей.