В Сургуте полицейские раскрыли секретное гнёздышко проститутки

31 июля 2018 года полицейские Сургута раскрыли притон в квартире жилого дома по улице Иосифа Королинского.

По информации правоохранителей, 30-летняя жительница Республики Татарстан снимала квартиру для интимных встреч с мужчинами. За свидание женщина брала 2,5 тыс. рублей. Клиентов дама полусвета искала на сайтах по оказанию интимных услуг. Там татарстанка публиковала свою анкету и обговаривала условия сделки.

Родные девушки не знали, чем зарабатывает на жизнь их родственница. Для них у барышни была своя легенда. Им она врала, что работает в офисе вахтовым методом.

Теперь за «работу в офисе» гражданке придётся заплатить штраф 2 тыс. рублей, как предписывает статья 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Источник превью: rtr.md