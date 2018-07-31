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В Сургуте полицейские раскрыли секретное гнёздышко проститутки
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

В Сургуте полицейские раскрыли секретное гнёздышко проститутки 

Уральский меридиан 18 минут назад
Фото: Уральский меридиан
31 июля 2018 года полицейские Сургута раскрыли притон в квартире жилого дома по улице Иосифа Королинского.
По информации правоохранителей, 30-летняя жительница Республики Татарстан снимала квартиру для интимных встреч с мужчинами. За свидание женщина брала 2,5 тыс. рублей. Клиентов дама полусвета искала на сайтах по оказанию интимных услуг. Там татарстанка публиковала свою анкету и обговаривала условия сделки.
Родные девушки не знали, чем зарабатывает на жизнь их родственница. Для них у барышни была своя легенда. Им она врала, что работает в офисе вахтовым методом.
Теперь за «работу в офисе» гражданке придётся заплатить штраф 2 тыс. рублей, как предписывает статья 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».
Источник превью: rtr.md
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