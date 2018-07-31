Grapevine World и Tiani Spirit анонсировали проект обмена клиническими данными

ВЕНА, July 31, 2018/PRNewswire/ — Grapevine World — это децентрализованная экосистема для беспрепятственного обмена и использования медицинских данных стандартизированным и безопасным способом. В сотрудничестве с Саутгемптонским университетом и Tiani Spirit была создана новая блокчейновая платформа на базе проверенного облачного решения Microsoft Azure. Эта платформа предназначена для отслеживания источников происхождения медицинских данных с целью преодоления информационных барьеров и упрощения специалистам области здравоохранения доступа к сведениям медицинского характера.

Важность медицинских данных, их происхождения и качества давно признают все клинические исследователи. Источник информации является основой для обеспечения качества данных, и его проверка повсеместно осуществляется путем автоматического отслеживания манипуляций с данными в пространстве и времени.

Цель данного пилотного проекта — продемонстрировать ценность сочетания проверенных рынком стандартов совместимости в сфере обмена медицинскими данными (IHE) и блокчейновых технологий (Hyperledger Fabric) для отслеживания и оценки источников информации. Проект будет реализован в пилотном режиме, что позволит оценить потенциал этого решения для нужд проведения клинического исследования одним из первых пользователей Grapevine — фармацевтической корпорацией, входящей в список Forbes 100 (на момент данного пресс-релиза пользователь пожелал остаться анонимным).

"После успешной реализации пилотного проекта с участием нашего первого пользователя наше решение вызовет большой интерес со стороны многочисленных медицинских и биотехнологических организаций. Пользуясь преимуществами глобального присутствия Microsoft и мощной поддержкой со стороны сообщества, мы удовлетворяем растущую потребность рынка и совместными усилиями преодолеем текущие ограничения в вопросе истинного взаимодействия всех участников медицинского процесса", — подчеркнул Вернхард Бергер (Wernhard Berger), генеральный директор по вопросам коммерческого развития и соучредитель Grapevine World.

Пилотный проект по «подбору участников клинического исследования» служит лишь стартовой площадкой для платформы Grapevine, предоставляющей санкционированный доступ к данным различным организациям, нуждающимся в больших объемах медицинских сведений (университетам, медицинским и биотехнологическим предприятиям и т.д.).

Платформа Grapevine на базе сервиса Azure способна с легкостью решать проблемы конфиденциальности, безопасности, производительности и гибкости, мешающие многим блокчейновым проектам перейти за рамки этапа разработки и ограничивающие реальное внедрение новых технологий в сфере здравоохранения.

"Блокчейн обладает колоссальным потенциалом в вопросе эффективного взаимодействия участников медицинских консорциумов с целью повышения качества ухода за пациентами, снижения затрат и оптимизации условий работы медперсонала. Платформа Grapevine на базе Microsoft Azure способна с легкостью решать многочисленные проблемы, мешающие многим блокчейновым проектам перейти за рамки этапа разработки и ограничивающие реальное внедрение новых технологий в сфере здравоохранения. Azure представляет собой передовой облачный сервис, обеспечивающий безопасность и нормативное соответствие данных, что позволяет медицинским организациям использовать весь потенциал блокчейна для повышения качества здравоохранения", — прокомментировал Дэвид Хулдинг (David Houlding), сертифицированный эксперт в области защиты информационных систем, CIPP, руководитель медицинских проектов Microsoft Azure.

Узнать больше о том, какую пользу ваша организация может извлечь из нашего совместного решения, можно на сайте: http://www.grapevineworldtoken.io/clinical-trial-pilot.