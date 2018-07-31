Российские военнослужащие установили новый рекорд на этапе «Вождение в сложных условиях местности с преодолением препятствий»

Экипаж преодолел маршрут, протяженность которого — более 5 километров. И все это за 12 минут.

Команда российских военнослужащих установила новый рекорд на этапе «Вождение в сложных условиях местности с преодолением препятствий». Об этом рассказал начальник кафедры эксплуатации и ремонта военной техники НКВУ Александр Потянихин.

Экипаж преодолел маршрут, протяженность которого — более 5 километров. И все это за 12 минут.

На полигоне машины преодолевали брод, подъем в горку с разными углами наклона, участки с ограниченным пространством, колейные мосты.

Водители-механики проходят специальный участок с учетом мощности и технических параметров техники, массы и габаритов. Команды выполняли задания на БМП‑2.

Такой же техникой укомплектованы все армии — участницы конкурса, кроме китайской. Они привезли с собой свои машины. Однако на этапе у одной из них слетела гусеница. После этого экипаж пересел на запасную и продолжил соревнование.

Остальной личный состав разведывательных отделений выполнял нормативы по военно-медицинской подготовке, тактико-специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.