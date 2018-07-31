Саратовцев просят приютить молодоженов на велосипедах

Завтра Саратов примет необычных путешественников. В течение двух дней проездом в нашем городе остановятся молодожены Сергей и Елизавета Темниковы, совершающие велопутешествие из Тюмени Крым . Поездка протяженностью свыше 5000 километров стала для молодой семейной пары свадебным путешествием.

Сызрани, Альметьевске, Нефтекамске, Уникальная экспедиция из двух человек стартовала 27 июня. За это время молодые люди уже успели побывать в Краснодаре Перми и ряде других городов.

Вчера Сергей и Лиза заезжали в Балаково, а теперь направляются в Саратов. Накануне своего визита в областной центр велотуристы обратились к неравнодушным жителям с просьбой ненадолго приютить их в обмен на тортик и интересные рассказы.

"Очень бы хотелось остановиться где-нибудь на пару дней, наконец помыться в горячей воде, покататься по Саратову, конечно лучше в вашей дружной компании", — пишут ребята, уточняя, что они едят мало, храпят тихо, а спят «около своих велосипедов в спальниках».