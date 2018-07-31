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Саратовцев просят приютить молодоженов на велосипедах
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Саратовцев просят приютить молодоженов на велосипедах 

САРАТОВ24 15 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Завтра Саратов примет необычных путешественников. В течение двух дней проездом в нашем городе остановятся молодожены Сергей и Елизавета Темниковы, совершающие велопутешествие из Тюмени в Крым. Поездка протяженностью свыше 5000 километров стала для молодой семейной пары свадебным путешествием.
Уникальная экспедиция из двух человек стартовала 27 июня. За это время молодые люди уже успели побывать в Краснодаре, Сызрани, Альметьевске, Нефтекамске, Перми и ряде других городов.
Вчера Сергей и Лиза заезжали в Балаково, а теперь направляются в Саратов. Накануне своего визита в областной центр велотуристы обратились к неравнодушным жителям с просьбой ненадолго приютить их в обмен на тортик и интересные рассказы.
"Очень бы хотелось остановиться где-нибудь на пару дней, наконец помыться в горячей воде, покататься по Саратову, конечно лучше в вашей дружной компании", — пишут ребята, уточняя, что они едят мало, храпят тихо, а спят «около своих велосипедов в спальниках».
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