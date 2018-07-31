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Волонтеры снова убрались в волгоградском парке «Щербаковском»
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Волонтеры снова убрались в волгоградском парке «Щербаковском» 

АиФ Волгоград 23 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Дирекции природных парков Волгоградской области сотрудничают с волонтерами, которые помогают им в сохранении уникальной природы. В очередной раз добровольцы убрались в «Щербаковском».
По данным пресс-службы облкомприроды, добровольцы пропололи в нем саженцы акации и убрали мусор, брошенный туристами на зеленой стоянке. После трудового десанта для волонтеров была проведена экскурсия в одно из самых красивейших мест Волгоградской области — Щербаковскую балку. Сотрудники парка надеются, что такое сотрудничество с волонтерами продолжится и в дальнейшем.
Добавим, дирекции заповедников готовы поддержать любые инициативы добровольцев, направленные на сбережение природы. Это могут быть эколого-просветительские мероприятия с участием населения, субботники и другие проекты. Со своими предложениями можно обращаться в любой ближайший природный парк. Необходимые контакты размещены на сайте областного комитета природы.
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