Волонтеры снова убрались в волгоградском парке «Щербаковском»

Дирекции природных парков Волгоградской области сотрудничают с волонтерами, которые помогают им в сохранении уникальной природы. В очередной раз добровольцы убрались в «Щербаковском».

По данным пресс-службы облкомприроды, добровольцы пропололи в нем саженцы акации и убрали мусор, брошенный туристами на зеленой стоянке. После трудового десанта для волонтеров была проведена экскурсия в одно из самых красивейших мест Волгоградской области — Щербаковскую балку. Сотрудники парка надеются, что такое сотрудничество с волонтерами продолжится и в дальнейшем.

Добавим, дирекции заповедников готовы поддержать любые инициативы добровольцев, направленные на сбережение природы. Это могут быть эколого-просветительские мероприятия с участием населения, субботники и другие проекты. Со своими предложениями можно обращаться в любой ближайший природный парк. Необходимые контакты размещены на сайте областного комитета природы.