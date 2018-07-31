На ремонт дорог в Нефтегорске и Кинеле выделят 28 млн рублей

17,6 млн руб. выделят на ремонт дорог в Нефтегорске.

Работы будут вести по улицам Нефтяников на участках от ул. Спортивная до д. № 18, от д. № 27 до д. № 33 и от д. № 5 до д. № 3, Газовиков, Беговой от ул. Степной, Спортивной от ул. Мира до ул. Нефтяников, Степной, а также по проспекту Победы (малая) от ул. Нефтяников до ул. Молодежная.

Ремонт планируется завершить в течение 45 дней с момента подписания договора.

Еще 10,6 млн руб. предоставят на приведение в порядок улично-дорожной сети Кинеля.

Подрядчик должен будет обновить дорогу в Кинеле по ул. Элеваторной от ул. Украинской до ул. Мостовая, а также в Алексеевке по ул. Силикатной от ул. Гагарина до пер. Профессиональный и ул. Специалистов от ул. Невской до ул. Зеленая.

Компания обязуется все успеть до 15 ноября 2018 года.

Финансирование выделяют из областного и местных бюджетов.

Итоги подведут 20 августа.