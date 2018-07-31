У главы минпрома появился советник на общественных началах 

«Институт общественных советников должен способствовать решению задач регионального министерства по увеличению эффективности нашей промышленности, по вопросам роста производительности труда, понижению энергоемкости на предприятиях, сокращению накладных расходов и себестоимости продукции, увеличению прибыли», — отметил Петр Жирнов.
В соответствии с положением ключевыми задачами советников станут подготовка экспертных заключений, выработка предложений по приоритетным направлениям развития промышленного комплекса региона, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам. В сферу ведения советников также войдут вопросы проектной деятельности министерства, стратегического планирования и управления.
"При формировании промышленной политики Самарской области важно учитывать, как состояние рынка, так и внутренние экономические критерии деятельности промышленного сектора. Первой задачей, которую Петру Александровичу предстоит выполнить в качестве советника, станет формирование предложений по совершенствованию программы производительности труда в производственном комплексе региона", — подчеркнул Николай Брусникин.
Петр Жирнов родился 23 февраля 1973 года в р.п. Переволоцкий Оренбургской области. В 1995 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Управление материальными ресурсами и организация оптовой торговли средствами производства», в 2018 году — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий и оптики по специальности «Информатика и вычислительная техника». Имеет опыт работы в экономических и технических службах ПАО «АвтоВАЗ» и ПАО «Кузнецов».