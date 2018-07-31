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У главы минпрома появился советник на общественных началах
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

У главы минпрома появился советник на общественных началах 

Волга Ньюс 20 минут назад
Фото: Волга Ньюс
«Институт общественных советников должен способствовать решению задач регионального министерства по увеличению эффективности нашей промышленности, по вопросам роста производительности труда, понижению энергоемкости на предприятиях, сокращению накладных расходов и себестоимости продукции, увеличению прибыли», — отметил Петр Жирнов.
В соответствии с положением ключевыми задачами советников станут подготовка экспертных заключений, выработка предложений по приоритетным направлениям развития промышленного комплекса региона, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам. В сферу ведения советников также войдут вопросы проектной деятельности министерства, стратегического планирования и управления.
"При формировании промышленной политики Самарской области важно учитывать, как состояние рынка, так и внутренние экономические критерии деятельности промышленного сектора. Первой задачей, которую Петру Александровичу предстоит выполнить в качестве советника, станет формирование предложений по совершенствованию программы производительности труда в производственном комплексе региона", — подчеркнул Николай Брусникин.
Петр Жирнов родился 23 февраля 1973 года в р.п. Переволоцкий Оренбургской области. В 1995 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Управление материальными ресурсами и организация оптовой торговли средствами производства», в 2018 году — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий и оптики по специальности «Информатика и вычислительная техника». Имеет опыт работы в экономических и технических службах ПАО «АвтоВАЗ» и ПАО «Кузнецов».
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