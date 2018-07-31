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В «Оренбургэнерго» подведены итоги работы студенческого отряда
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В «Оренбургэнерго» подведены итоги работы студенческого отряда 

АиФ-Оренбург 29 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Оренбургэнерго» у бойцов сводного студенческого отряда «Энергостарт» проходит третий трудовой семестр, который продлится до середины августа.
На протяжении четырех недель студенты электротехнического факультета Оренбургского государственного университета и инженерного факультета Оренбургского аграрного университета работают в производственных отделениях филиала «Оренбургэнерго».
Бойцы «Энергостарт» ОГАУ трудятся в производственной службе подстанций и цехе по ремонту трансформаторов Центрального производственного отделения. Будущие энергетики из студенческого отряда «Энергстарт ОГУ» закреплены за Ленинским, Дзержинским, Центральным, Промышленным и Зауральным районами электрических сетей Оренбургского производственного отделения.
В конце каждой трудовой недели подводятся итоги работы студотрядов по следующим критериям: ответственность, дисциплинированность, мотивированность, квалифицированность, производительность, организованность, оперативность в работе, коммуникабельность и умение работать в команде. Максимальная оценка — 10 баллов. По итогам четырех рабочих недель лидером стал «Энергостарт ОГАУ», получив в сумме 40 баллов, опередив «Энергостарт ОГУ» всего лишь на 0,19 балла.
Каждую неделю будущие энергетики выезжают в составе бригад на технические осмотры и обслуживание подстанций и линий электропередачи, участвуют в расчистке охранных зон вдоль линий электропередачи от древесно-кустарниковой поросли. Студенты совместно со специалистами «Оренбургэнерго» готовят электросетевое хозяйство Оренбурга и пригорода к зиме: проводят капитальные ремонты подстанций и ЛЭП.
Помимо этого, ребята принимают активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, организаторами которых выступают совет молодежи и профсоюзные организации «Оренбургэнерго», Молодежная общероссийская общественная организация Российский студенческий отряд и администрация г. Оренбурга.
В середине августа будут подведены итоги третьего трудового семестра, и определен лучший студенческий отряд.
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