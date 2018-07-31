Челябинские чиновники покорили Эльбрус

Команда министерства финансов Челябинской области совершила восхождение на одну из высочайших вершин мира — гору Эльбрус. Чиновники поднялись вверх на 5642 метра, пишет пресс-служба ведомства. Участниками экспедиции стали семь человек, а само горное путешествие длилось 10 дней.

Чтобы адаптироваться к нагрузкам и природным условиям, начинающие альпинисты сделали три акклиматизационных выхода — тренировочных подъема на разную высоту. Штурм вершины занял порядка шести часов. «Могу сказать, что физически подъем дался очень тяжело. И дело не только в нехватке кислорода, но и в сильнейшем ветре, который с нереальной силой поднимает подтаявший снег и бросает его, как тысячи иголок, в открытые части лица. Почти каждый участник восхождения потом рассказал, что в какой-то момент подумал, что это сделать нереально. Но все перебороли свои сомнения, достигли цели, и это вызывает огромное уважение», — рассказал руководитель экспедиции, глава регионального министерства финансов Александр Пшеницын.

Чиновник признался, что восхождение на гору Эльбрус команда посвятила профессиональному юбилею — 100-летию финансовой системы Челябинской области, которое будет отмечаться в следующем году.