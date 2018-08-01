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В Республике Алтай назначен новый министр здравоохранения
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В Республике Алтай назначен новый министр здравоохранения 

sibnovosti.ru 53 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Министерство здравоохранения Республики Алтай возглавил бывший главврач перинатального центра региона Павел Решетов. Как сообщил официальный сайт региона, он считается и. о. министра, поскольку кандидатура должна пройти согласование с федеральными ведомствами.
Господин Решетов родился в 1974 году в Горно-Алтайске. После окончания Алтайского государственного медицинского института работал в местных больницах, позднее стал главным врачом станции скорой помощи в Горно-Алтайске. В 2011-2015 годах Павел Решетов руководил Республиканским центром медицины катастроф, затем возглавил перинатальный центр региона.
«Задач в сфере здравоохранения много, надеюсь, что коллектив Вас поддержит. От слаженной работы зависит много: необходимо работать с Москвой по федеральным программам и решать вопросы регионального значения», — отметил глава Республики Алтай Александр Бердников, представивший нового руководителя медицинскому сообществу.
При этом региональные власти отметили и достижения бывшего главы Минздрава Владимира Пелеганчука. Сообщается, что он «внес большой вклад в развитие регионального здравоохранения, в том числе в решение вопросов внедрения новых технологий в медицине».
Господин Пелеганчук возглавлял республиканский Минздрав с 2013 года.
Фото: официальный сайт Республики Алтай
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