В Республике Алтай назначен новый министр здравоохранения 

Министерство здравоохранения Республики Алтай возглавил бывший главврач перинатального центра региона Павел Решетов. Как сообщил официальный сайт региона, он считается и. о. министра, поскольку кандидатура должна пройти согласование с федеральными ведомствами.
Господин Решетов родился в 1974 году в Горно-Алтайске. После окончания Алтайского государственного медицинского института работал в местных больницах, позднее стал главным врачом станции скорой помощи в Горно-Алтайске. В 2011-2015 годах Павел Решетов руководил Республиканским центром медицины катастроф, затем возглавил перинатальный центр региона.
«Задач в сфере здравоохранения много, надеюсь, что коллектив Вас поддержит. От слаженной работы зависит много: необходимо работать с Москвой по федеральным программам и решать вопросы регионального значения», — отметил глава Республики Алтай Александр Бердников, представивший нового руководителя медицинскому сообществу.
При этом региональные власти отметили и достижения бывшего главы Минздрава Владимира Пелеганчука. Сообщается, что он «внес большой вклад в развитие регионального здравоохранения, в том числе в решение вопросов внедрения новых технологий в медицине».
Господин Пелеганчук возглавлял республиканский Минздрав с 2013 года.
Фото: официальный сайт Республики Алтай