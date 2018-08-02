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Алтайский министр возглавил федеральный центр травматологии в Барнауле
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Алтайский министр возглавил федеральный центр травматологии в Барнауле 

АиФ — Алтай 25 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Владимир Пелеганчук назначен и.о. главного врача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Напомним, после увольнения Людмилы Григоричевой обязанности главврача центра исполнял ее зам по медчасти Юрий Батрак.
Известно, что Владимир Пелеганчук ранее занимал пост главврача горбольницы №1. Алтайский край он покинул в 2013 году из-за конфликта с Александром Карлиным.
Как отметил глава Республики Алтай Александр Бердников, при Пелеганчуке региональное здравоохранение вышло на новый уровень, стали проводить больше высокотехнологичных операций. 31 июля новым исполняющим обязанности министра здравоохранения республики стал Павел Решетов.
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