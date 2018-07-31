Шаманов: в российской армии появятся «замполиты в новом качестве»

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Создание в Минобороны Главного военно-политического управления позволит восстановить в Вооруженных силах РФ институт замполитов «в новом качестве» и внедрить новые методы воспитательной работы, что необходимо в контексте роста числа контрактников. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов

О создании Главного военно-политического управления Минобороны стало известно в понедельник из указа президента РФ. Его возглавил бывший командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов , назначенный одновременно замминистра обороны РФ.

По словам Шаманова, сегодня «изменения структуры вооруженных сил, когда стало больше военнослужащих, которые заключают контракт, и меньше по призыву, что считалось и будет считаться священным долгом, предполагают новые подходы к воспитательной работе». «Поэтому это решение назревало все годы новейшей истории российской государственности», — считает председатель комитета Госдумы по обороне.

"Будет сформирована структура, которая будет профессионально заниматься воспитательной, патриотической работой", пояснил он, подчеркнув, что с категорией военнослужащих по контракту «надо по-особому работать». Речь идет о том, что «должны быть разработаны новые формы и методы воспитательной работы, которые будут мотивировать все категории военнослужащих к более качественному несению службы», продолжил депутат.

"Эта структура будет объединять в себе старые и новые традиции, — полагает Шаманов. — И, конечно, здесь нужен административный ресурс в виде заместителя министра обороны". «То есть, это направление будет равнозначно таким сферам, как штабная работа, боевая подготовка, тыловое и всестороннее обеспечение. По существу это будут старые замполиты, но в новом качестве», — констатировал он.

Глава комитета Госдумы напомнил, что военнослужащие по контракту — «люди, которые, отслужив положенное время, уходят за пределы части и их „воспитывает“ либо улица, либо семья, если они семейные». «Сегодня надо будет разрабатывать формы и возрождать традиции по существу унтер-офицерского корпуса российской армии, когда между солдатами и офицерским корпусом находились унтер-офицеры, которые решали задачи воспитательного характера, разбирались с бытовыми проблемами. Это вся необходимая ниша, чтобы военнослужащий-контрактник добросовестно служил, а его семья была надежно защищена», — заключил парламентарий.