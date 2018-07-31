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Жители поселка Заводской Приморского края поблагодарили участкового уполномоченного полиции за работу
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Жители поселка Заводской Приморского края поблагодарили участкового уполномоченного полиции за работу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 27 минут назад
В адрес начальника отдела МВД России по городу Артему пришло письмо жителей поселка Заводского, в котором они выразили благодарность участковому уполномоченному капитану полиции Андрею Виенко.
Ольга Баранова от имени жильцов одного из домов отметила, что с какой бы проблемой они не обратились к своему участковому, он всегда найдет время, чтобы выслушать. Поможет не только словом, но и делом.
«На протяжении некоторого времени наш сосед по подъезду регулярно употреблял спиртные напитки, дебоширил. Обратились за помощью к своему участковому. Андрей Владимирович провел с мужчиной профилактические беседы. Сегодня у нас тихо и спокойно. А мужчина даже извинился перед пожилыми соседями за свое поведение», — пишет Ольга Николаевна.
«До всего есть дело нашему участковому. Вот уж действительно: участковый от слова участие, — продолжает автор письма. — В другой раз он помог пожилой жительнице поселка поставить взрослого сына на путь истинный. Сегодня женщина довольна, говорит, что сын исправился. И таких примеров множество. Одним словом, с нашим участковым уполномоченным полиции нам спокойно».
Приказом начальника отдела МВД России по городу Артему за добросовестное отношение к службе, внимательное и доброжелательное отношение к людям участковому уполномоченному капитану полиции Андрею Виенко объявлена благодарность.
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