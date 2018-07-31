В «красной» зоне рейтинга-50 оказались 10 муниципалитетов Подмосковья

Согласно информации от пресс-службы Правительства Московской области, опубликованы результаты рейтинга подмосковных муниципалитетов, которые продемонстрировали, что в десяти регионах требуется принятие стратегических решений.

Шатура, В «красной» зоне рейтинга-50 оказались Богородский, Рузский городские округа, Звенигород Луховицы , Пушкинский, Воскресенский, Серпуховский, Волоколамский и Лотошинский районы.

Главам вышеуказанных территорий следует внимательно отнестись к показателям рейтинга. Власти собираются выяснить, почему эти муниципалитеты оказались в списке отстающих и нужна ли им какая-нибудь помощь.

Данный рейтинг показывает эффективность работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития подотчетных территорий. Есть 50 целевых показателей, распределенным по пяти основным направлениям — предпринимательская деятельность, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни и сельское хозяйство.