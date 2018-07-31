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В «красной» зоне рейтинга-50 оказались 10 муниципалитетов Подмосковья
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

В «красной» зоне рейтинга-50 оказались 10 муниципалитетов Подмосковья 

Вести Подмосковья 24 минуты назад
Согласно информации от пресс-службы Правительства Московской области, опубликованы результаты рейтинга подмосковных муниципалитетов, которые продемонстрировали, что в десяти регионах требуется принятие стратегических решений.
В «красной» зоне рейтинга-50 оказались Богородский, Рузский городские округа, Звенигород, Шатура, Луховицы, Пушкинский, Воскресенский, Серпуховский, Волоколамский и Лотошинский районы.
Главам вышеуказанных территорий следует внимательно отнестись к показателям рейтинга. Власти собираются выяснить, почему эти муниципалитеты оказались в списке отстающих и нужна ли им какая-нибудь помощь.
Данный рейтинг показывает эффективность работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития подотчетных территорий. Есть 50 целевых показателей, распределенным по пяти основным направлениям — предпринимательская деятельность, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни и сельское хозяйство.
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