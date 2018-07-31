Стройными рядами: как Блейк Лайвли и другим звездам удалось быстро похудеть

Блейк Лайвли

Если после первой беременности Блейк похудела быстро, то после второй, за которую она набрала около 30 кг, вес уходил медленно. Хотя это весьма относительная оценка, ведь актрисе удалось избавиться от лишнего за 14 месяцев (правда, с помощью личного тренера, который не давал ей спуску и гонял до седьмого пота). Лайвли даже выложила на своей странице в Instagram их совместное фото, которое подписала так: «Оказалось, что нельзя потерять 27 кг, набранные во время беременности, просто листая ленту Instagram и удивляясь, почему я не выгляжу, как модели в бикини. Спасибо Дону Саладино за то, что помог мне в этом и заставил добиться желаемого результата».

Хотя точных данных нет, но близкие Ирины говорят, что модель за время беременности поправилась всего на 15 кг. Ей удалось их скинуть (и даже чуть больше) уже через 2 недели после родов. Во-первых, Шейк была в отличной форме до беременности, а это значительно облегчает процесс похудения. Во-вторых, она регулярно занималась спортом, даже когда ждала ребенка (а после родов Ирина вообще стала тренироваться по два раза в день). В-третьих, девушка — сторонница правильного питания. Как говорится, все гениальное просто!

После рождения Харпер Виктории удалось похудеть на 18 кг всего за три месяца. Что тут говорить, у этой леди — железная сила воли! Она небольшой фанат физических нагрузок, поэтому основой ее способа обретения стройной фигуры стала диета «пять горстей» (Вики питалась 5 раз в день небольшими порциями). Ну и без спорта дело все-таки не обошлось: звезда занималась по 6 раз в неделю под руководством своего личного тренера Трейси Андерсон.

Бейонсе

Расслабиться после рождения дочери Блю Айви Бейонсе не удалось, так как впереди ее ждал один из больших сольных концертов. А сбросить девушке нужно было целых 27 кг! В общем, звезде пришлось нелегко, но за 4 месяца она обрела былую стройность. Певица отдалась в руки тренера Марко Борджес, который заставлял ее заниматься 5 раз в неделю минимум.

Кэндис Свейнпол

Правда, Кендис сейчас снова беременна (это мы не берем в расчет), но за время ожидания первенца она поправилась на 15 кг, которые, впрочем, буквально растаяли за 8 месяцев. А все благодаря тому, что модель активно занималась плаванием, ходила на моделирующий массаж и продолжала заниматься с тренером. Кроме того, Кендис полностью отказалась от сладкого и соленого.

Еще одна супермодель, которой всего за два месяца удалось скинуть 18 кг, набранных за время беременности (сейчас она снова в положении). Чтобы добиться таких крутых успехов, ей пришлось сильно ужать рацион питания (раньше она могла есть все, что пожелает) и активно заниматься йогой.

Фото: Getty images Russia, Splash news/Gallo images, Instagram