Система распознавания лиц будет анализировать эмоции посетителей Москвариума

Компания VisionLabs с 1 августа запускает систему распознавания лиц в Московском океанариуме на ВДНХ. Сервис распознает человеческие эмоции, а на основе этого соответственно становится ясно, какое настроение у посетителя, рассказали Банки.ру в пресс-службе компании.

«Платформа VisionLabs LUNA позволит в реальном времени распознавать поток посетителей «Москвариума» и на основе видеоаналитики получать оперативную статистику о посещаемости, демографическом срезе аудитории и проводить интерактивную коммуникацию с посетителями», — сообщили в VisionLabs.

Камеры системы распознавания установлены в нескольких зонах: на входе, на кассах и непосредственно в основном зале в зоне аквариумов. Система фиксирует данные о посетителях и позволяет определить их количество, повторные посещения, примерный возраст, пол и другие параметры, а также составить деперсонализированный профиль гостя.

«Решение позволит бизнесу получать максимально достоверную статистику для маркетинговой аналитики, а аналитика на основе распознавания паттернов поведения поможет сразу определять недовольных услугами клиентов», — уточняют в компании.

Система анализирует, сколько гостей посетили зоны касс, сколько прошли в основной зал. Также платформа дает возможность интерактивной коммуникации с гостями, когда на основе истории покупок и посещений человек может получать персональные предложения.