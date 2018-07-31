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Система распознавания лиц будет анализировать эмоции посетителей Москвариума
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Система распознавания лиц будет анализировать эмоции посетителей Москвариума 

Банки.ру 27 минут назад
Компания VisionLabs с 1 августа запускает систему распознавания лиц в Московском океанариуме на ВДНХ. Сервис распознает человеческие эмоции, а на основе этого соответственно становится ясно, какое настроение у посетителя, рассказали Банки.ру в пресс-службе компании.
«Платформа VisionLabs LUNA позволит в реальном времени распознавать поток посетителей «Москвариума» и на основе видеоаналитики получать оперативную статистику о посещаемости, демографическом срезе аудитории и проводить интерактивную коммуникацию с посетителями», — сообщили в VisionLabs.
Камеры системы распознавания установлены в нескольких зонах: на входе, на кассах и непосредственно в основном зале в зоне аквариумов. Система фиксирует данные о посетителях и позволяет определить их количество, повторные посещения, примерный возраст, пол и другие параметры, а также составить деперсонализированный профиль гостя.
«Решение позволит бизнесу получать максимально достоверную статистику для маркетинговой аналитики, а аналитика на основе распознавания паттернов поведения поможет сразу определять недовольных услугами клиентов», — уточняют в компании.
Система анализирует, сколько гостей посетили зоны касс, сколько прошли в основной зал. Также платформа дает возможность интерактивной коммуникации с гостями, когда на основе истории покупок и посещений человек может получать персональные предложения.
«Системы распознавания лиц становятся массовыми в настоящий момент. При этом они не ограничиваются сферами контроля доступа — в случае с Москвариумом наша платформа не только обеспечивает безопасность для посетителей, но и помогает бизнесу эффективнее реагировать на изменения в посещаемости, помогает выстраивать интерактивную коммуникации с аудиторией», — подчеркивает генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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