Московский океанариум с 1 августа будет распознавать посетителей по лицу

"Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA позволит в реальном времени распознавать поток посетителей «Москвариума» и на основе видеоаналитики получать оперативную статистику о посещаемости, демографическом срезе аудитории и проводить интерактивную коммуникацию с посетителями", — отмечает компания.

Камеры системы распознавания установлены в нескольких зонах: на входе, на кассах и непосредственно в основном зале в зоне аквариумов. Система фиксирует данные о посетителях и позволяет определить их количество, повторные посещения, примерный возраст, пол и другие параметры, а также составить деперсонализированный профиль гостя.

В сообщении отмечается, что это решение позволит бизнесу получать максимально достоверную статистику для маркетинговой аналитики, а аналитика на основе распознавания паттернов поведения поможет сразу определять недовольных услугами клиентов. Система анализирует, сколько гостей посетило зоны касс, сколько прошло в основной зал. Также платформа дает возможность интерактивной коммуникации с гостями, когда на основе истории покупок и посещений человек может получать персональные предложения.