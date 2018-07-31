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Московский океанариум с 1 августа будет распознавать посетителей по лицу
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Московский океанариум с 1 августа будет распознавать посетителей по лицу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: RB.ru
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Система распознавания лиц с 1 августа запускается в Московском океанариуме на ВДНХ ("Москвариуме"), говорится в сообщении разработчиков сервиса — компании VisionLabs (проект-резидент фонда «Сколково»).
"Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA позволит в реальном времени распознавать поток посетителей «Москвариума» и на основе видеоаналитики получать оперативную статистику о посещаемости, демографическом срезе аудитории и проводить интерактивную коммуникацию с посетителями", — отмечает компания.
Камеры системы распознавания установлены в нескольких зонах: на входе, на кассах и непосредственно в основном зале в зоне аквариумов. Система фиксирует данные о посетителях и позволяет определить их количество, повторные посещения, примерный возраст, пол и другие параметры, а также составить деперсонализированный профиль гостя.
В сообщении отмечается, что это решение позволит бизнесу получать максимально достоверную статистику для маркетинговой аналитики, а аналитика на основе распознавания паттернов поведения поможет сразу определять недовольных услугами клиентов. Система анализирует, сколько гостей посетило зоны касс, сколько прошло в основной зал. Также платформа дает возможность интерактивной коммуникации с гостями, когда на основе истории покупок и посещений человек может получать персональные предложения.
"Системы распознавания лиц становятся массовыми в настоящий момент. При этом они не ограничиваются сферами контроля доступа — в случае с «Москвариумом» наша платформа не только обеспечивает безопасность для посетителей, но и помогает бизнесу эффективнее реагировать на изменения в посещаемости, помогает выстраивать интерактивную коммуникации с аудиторией", — приводятся в сообщении слова директора и основателя VisionLabs Александра Ханина.
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