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Правительство одобрило открытие российского генконсульства в Пхукете
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Правительство одобрило открытие российского генконсульства в Пхукете 

Rambler News Service 24 минуты назад
Правительство России одобрило предложение МИДа об открытии генконсульства страны в таиландском городе Пхукет, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в г. Пхукете», — говорится в распоряжении правительства.
Отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства будут обеспечиваться за счет бюджетных ассигнований.
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