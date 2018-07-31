Правительство одобрило открытие российского генконсульства в Пхукете

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в г. Пхукете», — говорится в распоряжении правительства.

Отмечается, что расходы на открытие и содержание генконсульства будут обеспечиваться за счет бюджетных ассигнований.