Более 4 тыс. неопанамаксов прошли через Панамский канал

Этот показатель был зарегистрирован 29 июля. Четырехтысячным судном стал СПГ-танкер Maria Energy. Следом за ним прошел еще один танкер — Maran Gas Alexandria. Суда были загружены на терминале Sabine Pass (принадлежит Cheniere Energy) в штате Луизиана ( США ).

Как отмечается в сообщении, из 4 тыс. судов примерно 52% приходится на контейнерный сегмент. Танкеры, перевозящие сжиженный нефтяной газ, занимают 27%, а перевозчики СПГ, относительно новый сегмент Панамского канала, — 10% трафика. Остальной транзит — сухие и наливные суда, а также автовозы и круизные лайнеры.

26 июня исполнилось ровно 2 года с того момента, как началось движение по новым шлюзовым каскадам Панамского канала. Работы по расширению водного пути были начаты в 2007 году. Каждый из новых шлюзов имеет 426,7 м в длину, 54,8 м в ширину и 18,2 м в глубину, что позволяет проходить через них судам, вмещающим до 14 тыс. контейнеров.