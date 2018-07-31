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Более 4 тыс. неопанамаксов прошли через Панамский канал
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Более 4 тыс. неопанамаксов прошли через Панамский канал 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Этот показатель был зарегистрирован 29 июля. Четырехтысячным судном стал СПГ-танкер Maria Energy. Следом за ним прошел еще один танкер — Maran Gas Alexandria. Суда были загружены на терминале Sabine Pass (принадлежит Cheniere Energy) в штате Луизиана (США).
Как отмечается в сообщении, из 4 тыс. судов примерно 52% приходится на контейнерный сегмент. Танкеры, перевозящие сжиженный нефтяной газ, занимают 27%, а перевозчики СПГ, относительно новый сегмент Панамского канала, — 10% трафика. Остальной транзит — сухие и наливные суда, а также автовозы и круизные лайнеры.
26 июня исполнилось ровно 2 года с того момента, как началось движение по новым шлюзовым каскадам Панамского канала. Работы по расширению водного пути были начаты в 2007 году. Каждый из новых шлюзов имеет 426,7 м в длину, 54,8 м в ширину и 18,2 м в глубину, что позволяет проходить через них судам, вмещающим до 14 тыс. контейнеров.
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