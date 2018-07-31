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Женщина без сознания и без нижнего белья обнаружена в парке в Армавире
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Женщина без сознания и без нижнего белья обнаружена в парке в Армавире 

Новая Кубань 32 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на улице Комсомольская в Армавире. Прохожие обнаружили в парке лежащей на лавочке женщину.
На ней не было нижнего белья, кроме того, она находилась в бессознательном состоянии.
На место происшествия вызвали полицию. О дальнейшей судьбе гражданки ничего неизвестно.
Тем временем пользователи социальных сетей активно обсуждают причины нахождения девушки на лавочке в парке в таком виде. По версии одних, это могло стать следствием употребления ею алкогольных напитков или запрещенных веществ, также предполагается, что в отношении нее могли быть совершены действия сексуального характера. По версии других, женщине могло стать плохо со здоровьем. Так или иначе граждане раскритиковали автора фото, сделавшего публикацию в социальных сетях.
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