Женщина без сознания и без нижнего белья обнаружена в парке в Армавире

Краснодар . 31 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на улице Комсомольская в Армавире . Прохожие обнаружили в парке лежащей на лавочке женщину.

На ней не было нижнего белья, кроме того, она находилась в бессознательном состоянии.

На место происшествия вызвали полицию. О дальнейшей судьбе гражданки ничего неизвестно.

Тем временем пользователи социальных сетей активно обсуждают причины нахождения девушки на лавочке в парке в таком виде. По версии одних, это могло стать следствием употребления ею алкогольных напитков или запрещенных веществ, также предполагается, что в отношении нее могли быть совершены действия сексуального характера. По версии других, женщине могло стать плохо со здоровьем. Так или иначе граждане раскритиковали автора фото, сделавшего публикацию в социальных сетях.