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У костромских приставов новый руководитель
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

У костромских приставов новый руководитель 

Kostroma.Today 30 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области назначили нового главного судебного пристава, узнал KOSTROMA.TODAY. С 30 июля и.о. руководителя регионального УФССП назначен Денис Шильников.
По информации пресс-службы ведомства, Денис Шильников начал работать в управлении с 2008 года. Сначала он трудился приставом-исполнителем в Красноярском крае, после чего дослужился до заместителя руководителя УФССП по Самарской области.
До назначения Дениса Шильникова костромскими приставами временно руководил заместитель главного пристава Костромской области Павел Севин.
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