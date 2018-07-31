У костромских приставов новый руководитель 

В Костромской области назначили нового главного судебного пристава, узнал KOSTROMA.TODAY. С 30 июля и.о. руководителя регионального УФССП назначен Денис Шильников.
По информации пресс-службы ведомства, Денис Шильников начал работать в управлении с 2008 года. Сначала он трудился приставом-исполнителем в Красноярском крае, после чего дослужился до заместителя руководителя УФССП по Самарской области.
До назначения Дениса Шильникова костромскими приставами временно руководил заместитель главного пристава Костромской области Павел Севин.