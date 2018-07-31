Молодые парламентарии проведут экологический мастер-класс

Молодые парламентарии предлагают принять участие в мастер-классе «Полный спектр экологичного образа жизни». Он пройдет 28 июля в рамках Большого экофестиваля Eco Life Best.

Речь пойдет о том, как каждый день приносить пользу окружающей среде не прикладывая для этого особых усилий. На достижение цели будут направлены лекции от ведущих экспертов, мастер-классы и розыгрыши призов. Гостей пригласят протестировать эко-продукты.

Мастер-класс пройдет в 16:00 в Павильоне № 7 в Измайловском парке по адресу: аллея Большого Круга, дом № 7 (Измайловский парк). Вход свободный.