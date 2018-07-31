Ещё
Молодые парламентарии проведут экологический мастер-класс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Молодые парламентарии проведут экологический мастер-класс 

Каховка 32 минуты назад
Фото: Каховка
Молодые парламентарии предлагают принять участие в мастер-классе «Полный спектр экологичного образа жизни». Он пройдет 28 июля в рамках Большого экофестиваля Eco Life Best.
Речь пойдет о том, как каждый день приносить пользу окружающей среде не прикладывая для этого особых усилий. На достижение цели будут направлены лекции от ведущих экспертов, мастер-классы и розыгрыши призов. Гостей пригласят протестировать эко-продукты.
Мастер-класс пройдет в 16:00 в Павильоне № 7 в Измайловском парке по адресу: аллея Большого Круга, дом № 7 (Измайловский парк). Вход свободный.
Каховка: последние новости
50 производителей привезут сыр на фестиваль на ВДНХ Куратор «Программы-200» Владимир Ресин рассказал о нуждах строящегося храма в Зюзине Сквер на Грузинском валу благоустроен благодаря «активным гражданам»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение365
Запашный экстренно госпитализирован12
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»246
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
Внуки Исмаилова живут в нищете13
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение